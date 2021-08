Cal of Duty Vanguard: Alpha a confronto su PS5, PlayStation 4 Pro e PS4

Dallo scorso venerdì è in corso l'l'Alpha di Call of Duty Vanguard su PS4 e PS5, una fase di test concessa in esclusiva a tutti gli utenti in possesso delle piattaforme PlayStation, che in questo modo hanno l'opportunità di partecipare allo sviluppo del gioco e allo stesso tempo averne un cospicuo assaggio.

Questa versione ci Call of Duty Vanguard non può in alcun modo essere considerata definitiva, ma il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha ugualmente condotto un'analisi preliminare sul comparto tecnico, mettendo a confronto le versioni PS4, PlayStation 4 Pro e PS5.

Tutte le edizioni dello sparatutto utilizzano una tecnica di reconstruction rendering per incrementare la risoluzione, ma su PS5 possono essere rintracciate texture, distanza di visualizzazione, profondità di campo e filtro anisotropico migliori. La versione next-gen è anche dotata di riflessi extra su alcuni materiali specifici, sebbene non si tratti di ray tracing. PlayStation 4 e PS4, dal canto loro, rinunciano alle ombre dinamiche, e in taluni casi anche ad alcune ombre statiche presenti invece su PS5.

Il framerate a 60 fps è stabile su tutte le console, garantendo un gameplay fluido e con pochi tentennamenti. Anche in questo campo PS5 predomina, dal momento che offre anche un'esperienza a 120Hz, stabile anch'essa. Le modalità proposte nell'Alpha, in ogni caso, ospitano pochi giocatori e sono ambientate in mappe ristrette, pertanto sarà interessante analizzare la situazione in partite più affollate. Call of Duty Vanguard verrà lanciato su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 5 novembre 2021.