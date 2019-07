Cala il valore delle azioni Electronic Arts, colpa di Apex Legends Stagione 2?

Un report di WCCFTech approfondisce il legame tra il recente calo delle azioni Electronic Arts (-4.6%) e la tiepida accoglienza riservata alla stagione 2 di Apex Legends, la quale non sembra aver riscosso il successo sperato, almeno al primo impatto.

Disponibile dal 3 luglio scorso, la seconda season del Battle Royale di Respawn sta faticando a generare interesse, su Twitch il picco massimo è stato di 45.000 spettatori mentre a marzo il gioco superava abbondantemente quota 100.000 viewers attivi.

Il report non incolpa totalmente Apex Legends per il calo del valore delle azioni della compagnia, tuttavia il legame sembra essere decisamente forte, in quanto EA non ha lanciato altri prodotti recentemente, se escludiamo l'EA Originals Sea of Solitude, anche questo accolto con recensioni parzialmente negative dalla stampa internazionale. Tuttavia si tratta di una produzione minore del catalogo che non dovrebbe avere effetti di questo tipo sulle quotazioni di borsa.

E' pur vero che il valore delle azioni EA può essere calato per vari motivi, come la festività del 4 luglio e relativo weekend, che ha spinto molti giocatori americani ad allontanarsi da casa per una breve vacanza, riducendo così la potenziale audience interessata al gioco.

Resta però il "problema Apex Legends", è indubbio che il gioco non abbia lo stesso appeal degli esordi e neanche le tante novità della stagione 2 sembrano riuscite a generare una nuova ondata di interesse.