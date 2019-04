Calano i profitti di GameStop Corp, perdite per 673 milioni di dollari nel 2018

GameStop Corporation ha pubblicato i risultati finanziari del 2018, dai quali emerge una perdita pari a 673 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi rispetto al 2017. Numeri quindi non propriamente positivi per l'azienda, che sta attraversando da tempo una crisi economica.

A febbraio 2019 le vendite nette di GameStop hanno raggiunto quota 8.29 miliardi di dollari, in calo del 3%: nel 2017 i profitti ammontavano a 34.7 milioni di dollari mentre nel 2018 sono state registrate perdite per 673 milioni. Il gruppo ha venduto recentemente la divisione Spring Mobile per una cifra pari a 700 milioni di dollari, i problemi economici però continuano, in particolar modo dopo la difficoltà nel trovare aziende interessate ad acquisire la compagnia e l'intero business dell'azienda.

I vertici di GameStop stanno lavorando per migliorare la situazione e presto, secondo alcuni rumor, molti negozi si evolveranno in GameStop 2.0 ospitando eventi, presentazioni, anteprime e demo, dando così maggiormente risalto a iniziative per diffondere la cultura del videogioco, anzichè limitarsi alla sola vendita di hardware, software e accessori.

Recentemente sono state modificate anche le politiche di rimborso di GameStop con l'obiettivo di venire maggiormente incontro alle esigenze dei consumatori. La catena dovrà necessariamente evolversi e modificare il proprio modello di business per far fronte ai cambiamenti di un mercato sempre più dinamico.