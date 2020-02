I calciatori irrompono nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Se il calcio e Fortnite sono il vostro pane quotidiano, oggi è il vostro giorno fortunato: nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite sono infatti tornate disponibili le varie skin dei calciatori, oltre a tanti altri oggetti interessanti, che vi andiamo subito a svelare.

Come detto, troverete disponibili le skin Clinical Crosser, Aerial Threat, Dynamic Dribbler, Super Striker, Stalwart Sweeper, Poised Playmaker, Finesse Finisher e Midfield Maestro, tutte ispirate allo sport più famoso del mondo, in vendita a 1200 V-Bucks ciascuna. Le skin possono poi essere arricchite con il glider Goalbound, e i picconi Elite Cleate e Vuvuzela.

Torna in vendita anche la skin Regina di Ghiaccio, leggendaria e dunque da ben 2000 V-Bucks, ma il look di un certo livello comporta dei sacrifici, si sa. Per un look oscuro, c'è anche Cloaked Shadow, da 1500 V-Bucks. Ancora skin in vendita poi, con Versa, Depth Dealer e Red Jade. Tra gli oggetti troviamo invece i picconi Icebringer e Bullet Slash. Infine i balletti, che oggi sono ben quattro: Billy Bounce, Savour the W, Kick Ups e Smooth Moves. Insomma, ce n'è per tutti i gusti: voi cosa prenderete?

Nel frattempo, mentre a Ninja manca la vecchia mappa di Fortnite, sta per arrivare la nuova stagione: sul nostro sito trovate tutto ciò che c'è da sapere su Fortnite Stagione 2.