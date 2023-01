Il calcio alto di Tifa in questo cosplay di Final Fantasy 7

Il 2023 di Square Enix sarà caratterizzato da novità e sorprese riguardanti Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo capitolo del progetto remake del JRPG più amato dai fan. In attesa di nuove informazioni ufficiali sul rifacimento della settima fantasia finale, la cosplayer Lune Dark Wolf si è esibita in una spettacolare interpretazione.

Lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth ha accelerato. L'uscita prevista tra il 2023 e il 2024 dovrebbe dunque essere rispettata dalla software house nipponica, che in cantiere pare avere tanti altri progetti legati al franchise.

Mentre la fetta della community si interroga su cosa sia Final Fantasy 7 Rebirth e se sia in qualche legato al remake uscito nel 2020, il pubblico più hardcore è già proiettato con la testa a Midgar.

In questo cosplay di Tifa Lockhart da Final Fantasy 7 ritroviamo la combattente di Avalanche e amica d'infanzia del protagonista Cloud Strige prontissima per le faide che avverranno in Rebirth. Sullo sfondo della città industriale di Midgard, l'artista si esibisce nel tipico calcio alto con cui Tifa mette al tappeto i suoi rivali.

L'interpretazione non si distingue solamente per l'incredibile somiglianza tra la cosplayer e la protagonista di Final Fantasy 7, ma anche per la cura dei particolari. D'altronde fare cosplay non significa solamente indossare un costume e scattare una foto. A quanto riferito, per replicare questo attacco l'artista ha dovuto allenarsi nell'apprendimento del dollyo chagui dell'arte marziale del taekwondo.