Calculator per Switch è tra i 'giochi' meglio valutati dagli utenti di Metacritic

Normalmente, i giochi brutti e/o non necessari vengono bersagliati di recensioni negative. Di tanto in tanto, però, si compie una magia, come quella avvenuta con la calcolatrice per Nintendo Switch da 9 euro, trasformatasi in meme e considerata a furor di popolo come una delle migliori esperienze ludiche di sempre... e non è neppure un gioco!

Qualche giorno fa, nell'immenso catalogo dello store digitale di Nintendo ha trovato spazio Calculator, un'applicazione che fa esattamente quello che promette: trasformare Switch in una calcolatrice. Fin qui nulla di strano, se non fosse che viene venduta al prezzo di 8,99 euro! Un costo fuori mercato in un'epoca in cui le calcolatrici sono pre-installate su qualsiasi dispositivo esistente, e quelle più avanzate sono a distanza di pochi click gratuiti.

Ciò ha tuttavia donato una fama inaspettata a Calculator, che ha destato ilarità piuttosto che indignazione: mentre vi scriviamo, con un User Score di 9.1, la calcolatrice è uno dei giochi meglio valutati di sempre dagli utenti di Metacritic. Al momento occupa la quinta posizione della classifica dei giochi per Nintendo Switch, a pari merito con un titolo del calibro di Monster Hunter Rise! Alcuni lo hanno già eletto Gioco dell'Anno 2021, mentre un utente in particolare loda ironicamente la presenza di funzioni come SIN, COS e TAN. Internet, a volte, è un posto meraviglioso.