Caldo torrido? Rinfrescatevi con un gelato Nintendo: disponibili i gusti Mario e Kirby

Let’s take this game to the next level! 🎮 Our Dream Team of Nintendo® Creations for summer are here! 🤩🍦



🍨 The Mighty Pink Puff 🍓

⭐Superstar Sprinkle Blast 🌈🎂

🏝️ Island Getaway 🍫🍌🍓



Available to order now on https://t.co/qnWte8vQ1d or in the Cold Stone® app! pic.twitter.com/rEFFRvCuI0