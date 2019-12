Calendario dell'Avvento 2019 di GameStop: tutte le offerte del 4 dicembre

Continua il Calendario dell'Avvento di GameStop, per la giornata di oggi (mercoledì 4 dicembre) la catena propone una nuova serie di sconti su videogiochi e console, in vendita a prezzi ridotti online e sul sito solamente fino alle 23:59.

La promozione di oggi è incentrata in particolar modo sui giochi tratti da anime e manga, tra i prodotti in offerta troviamo Dragon Ball FighterZ a 24.98 euro, Jump Force a 34.98 euro, Naruto to Boruto Shinobi Striker a 19.98 euro e One Piece World Seeker a 34,98 euro.

Continua anche lo sconto sui calendari dell'avvento, in vendita a prezzo ridotto del 30% fino al 10 dicembre. Inoltre tagli di prezzi su PS4 Slim 1TB con FIFA 20 (249.98 euro) e Xbox One S 1TB con Voucher Fortnite (179.98 euro).

Infine, segnaliamo l'iniziativa speciale per gli iscritti alla newsletter di GameStop: "Abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"

Tutte le offerte indicate sono valide esclusivamente per la giornata di oggi, allo scoccare della mezzanotte sarà possibile accedere agli sconti del 5 dicembre.