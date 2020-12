Calendario dell'Avvento 2020: le nuove offerte GameStopZing del 10 dicembre

Puntuale come ogni giorno dal primo dicembre, tornano le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStopZing con tanti nuovi sconti e promozioni valide solo per la giornata di oggi, giovedì 10 dicembre. Cosa ci serva il Calendario dell'Avvento GSZ?

Tra i tanti prodotti in promozione vi segnaliamo Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition a 49.98 euro oltre ad una serie di prodotti Nintendo a 49.98 euro tra cui Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario The Origami King, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Party, Super Mario Maker 2 e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Ghost Recon Breakpoint Auroa Editon costa 14.98 euro, da segnalare anche Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24.98 euro, oltre a Just Dance 2021 a 40,98 euro. Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili) costa 189.98 euro, sconti anche su PS4 Slim, PlayStation 4 PRO usata. In promozione anche i board game con Monopoly Fortnite Refresh a 20.99 euro e Monopoly Stranger Things Edition a 34,99 euro.

Tutte le offerte sono visibili sul sito di GameStopZing e sono valide fino alle 23:59 di oggi, giovedì 10 dicembre, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.