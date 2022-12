Calendario dell'Avvento GameStop Giorno 11: Guardians of the Galaxy a un prezzo stracciato

Il Calendario dell'Avvento, l'ormai famosa promozione natalizia di GameStop, è arrivata al suo undicesimo giorno rinnovando ancora una volta la sua selezione delle offerte. Scopriamo assieme tutti i videogiochi in sconto oggi 11 dicembre.

Ce n'è per tutti i gusti e per ogni tasca quest'oggi: spicca su tutti il buon Marvel's Guardians of the Galaxy, offerto a soli 14,98 euro nelle edizioni per PlayStation 4, PS5 e Xbox. Si tratta di un action/adventure longevo e divertente, che cattura appieno lo spirito della stramba squadra dei supereroi. Leggete la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy per saperne di più.

La selezione del giorno 11 comprende inoltre Saints Row, la cui Day-One Edition può essere acquistata a 29,99 euro nelle sue versioni per PlayStation 4, PS5 e Xbox. Al suo interno trovano posto anche gli oggetti di gioco aggiuntivi dell'Idols Anarchy Pack, ossia il casco, la moto e la mazza scintillante degli Idols. Spazio poi a Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One a 19,98 euro, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin per PlayStation 5, PS4 e Xbox a 24,98 euro e infine Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a 19,98 euro.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che tra gli sconti del Calendario dell'Avvento ci sono anche delle console usate, come Nintendo Switch a 209,98 euro e PlayStation 4 500 GB a 199,98 euro, e l'Headset PDP LVL50 a 29,98 euro, sia in edizione Xbox Series X sia in edizione PS5. Consultare il sito ufficiale di GameStop per scoprire tutti i dettagli sulle offerte odierne.