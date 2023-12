Calendario dell'Avvento di GameStop: 20 dicembre a tutto sport con FC24, UFC e WRC

Natale è vicinissimo e le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop propongono oggi una serie di sorprese a tema sportivo, con una selezione di giochi Electronic Arts in sconto fino alle 23:59 del 20 dicembre, online e in store fino ad esaurimento scorte.

Iniziamo ad aprile le caselle del Calendario dell'Avvento GameStop e troviamo EA Sports UFC 5 a 54.98 euro mentre EA Sports WRC costa 29,98 euro. Per EA Sports FC 24 di parte da 34.98 euro delle versioni PC e Nintendo Switch e si arriva a 49,98 euro delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ma Electronic Arts non è solo sport e in offerta oggi c'è anche Immortals of Aveum, sparatutto "magico" in promozione a 29,98 euro in versione PlayStation 5. Infine sconti sugli accessori: le cuffie Sades Spirits costano 16.98 euro e sono disponibili in vari colori tra cui rosso, blu, rosa e giallo, stesso prezzo per le cuffie Sades Locust Plus. in chiusura, il Controller Turtle Beach Recon White con cavo è in sconto a 25.98 euro, compatibile con le console della famiglia Xbox.

Tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sono valide solo per la giornata di oggi sia online che nei punti vendita, a seconda delle disponibilità dei singoli store.