Calendario dell'Avvento GameStop: da Captain Tsubasa a MotoGP 20, i nuovi sconti

GameStopZing ha dato una rinfrescata al Calendario dell'Avvento, promozione che ci accompagnerà fino alla vigilia di Natale, aggiungendo nuovi titoli a prezzo scontato: scopriamo assieme le novità del 20 dicembre.

A partire da oggi è possibile acquistare a prezzo scontato Captain Tsubasa: Rise of New Champions: il gioco di calcio arcade ispirato all'anime noto in Italia come Holly & Benji è offerto a 39,98 euro nelle versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch fino a domani 21 dicembre. Oggi troveranno pane per i loro denti anche gli appassionati delle due ruote, poiché ci sono Ride 4 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro, MotoGP 20 per PS4 e Xbox One a 29,98 euro, e MotoGP 20 per Nintendo Switch a 19,98 euro. In entrambi i casi avete tempo fino al 22 dicembre per approfittarne.

Oggi invece scadono gli sconti di GameStopZing su alcuni giochi che abbiamo già visto nei giorni scorsi: è l'ultima occasione per approfittare di FIFA 21 per PS4 e Xbox One a 34,98 euro, Kingdom Hearts 3 per Ps4 e Xbox One a 14,98 euro, F1 2020 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro, Need For Speed Hot Pursuit Remastered a 24,98 euro, Dirt 5 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro (con upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X compreso), UFC 4 per PS4 e Xbox One a 34,98 euro e Star Wars Squadrons per PS4 e Xbox One a 24,98 euro.