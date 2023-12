Calendario dell'Avvento GameStop: l'ultima casella è piena di sorprese speciali

Mancano pochissime ore a Natale ed è tempo di aprire per l'ultima volta (per quest'anno, ovviamente) le caselle del Calendario dell'Avvento di GameStop: sono tante le sorprese che ci attendono per la giornata del 24 dicembre, valide solo per oggi online e in negozio fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Il Calendario dell'Avvento GameStop propone Call of Duty Modern Warfare III a 69.98 euro per PS5, Xbox e PS4 (versione Cross-Gen Bundle) ma c'è spazio anche per Minecraft Nintendo Switch Edition e Minecraft PS4 Edition a 24,98 euro.

Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 costa 44.98 euro, ottima occasione per acquistare il pacchetto che include Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid con Special Missions, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear NES e Snake's Revenge.

Hogwarts Legacy costa 34.98 euro nelle versioni PS4 e Xbox One, 44.98 euro in versione PS5/Xbox Series X e 49.98 euro in versione Nintendo Switch. Infine, i controller cablati di PowerA per Nintendo Switch sono in offerta a 22.98 euro nelle versioni Pikachu, Super Mario e Kirby. Infine una promo speciale valida solo in negozio: EA Sports FC 24 a 49,98 euro nelle versioni PS5, Xbox e Nintendo Switch.

Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop sono valide solo per oggi, fino ad esaurimento scorte. Buon Natale a tutti!