Calendario dell'Avvento GameStop, ultima chance! Tutte le offerte della Vigilia di Natale

Tutte le cose belle finiscono, anche il Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione che ci sta tenendo compagnia dall'inizio di dicembre con offerte imperdibili sui videogiochi per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Quella di oggi 24 dicembre è l'ultima giornata di sconti: scopriamo assieme tutti i prodotti in saldo per la Vigilia di Natale.

GameStop cerca di accontentare tutti quanti proponendo videogiochi per tutti i gusti e diverse esclusive di pregio, a partire dal recente God of War Ragnarok per PS5. L'ultimo gioco di Santa Monica viene proposto a 49,98 euro nella sua Launch Edition, che include al suo interno anche due costumi per i protagonisti (l’Armatura Cumulo di neve per Kratos e la Tunica Cumulo di neve per Atreus). Sulla sponda Nintendo segnaliamo Nintendo Switch Sports a 39,98 euro (un passatempo perfetto durante le vacanze natalizie assieme a parenti e amici) e l'ottimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope per Switch a 34,98 euro. Il gioco di Ubisoft Milano è proposto nella Cosmic Edition, un'edizione che comprende anche la raccolta Prestigio galattico con tre skin per armi esclusive.

Non mancano all'appello neppure dei grandi giochi multipiattaforma: FIFA 23 per Nintendo Switch a 27,98 euro, FIFA 23 per PlayStation, Xbox e PC a 39,98 euro, Just Dance 2023 Edition per PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S a 34,98 euro, Call of Duty: Modern Warfare 2 a 65,98 euro per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e Need For Speed Unbound per PS5 e Xbox Series X|S a 49,98 euro,

A margine, segnaliamo che ci sono anche due volanti Hori in offerta, i modelli Apex ed Overdrive, entrambi scontati a 94,98 euro. Potete consultare le offerte dell'ultima giornata del Calendario dell'Avvento di GameStop dirigendovi a questo indirizzo. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse approfittatene subito, da domani si torna alla normalità!