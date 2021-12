Calendario dell'Avvento GameStop: Cyberpunk e Dragon Ball tra le offerte dell'8 dicembre

Nuove offerte per il Calendario dell'Avvento di GameStop, anche l'8 dicembre ci sono tanti nuovi giochi in sconto, senza dimenticare gli accessori, i gadget e le console. Ecco cosa ci serva la casella di questo freddo mercoledì di inizio dicembre.

Dragon Ball Z Kakarot costa 24.98 euro mentre Cyberpunk 2077 Day One Edition è in promozione a 19.98 euro, The Dark Pictures Anthology House of Ashes è in offerta a 24.98 euro mentre Captain Tsubasa Rise of New Champions viene proposto a 19.98 euro. Sconti anche per PJ Masks Eroi della Notte a 29.98 euro e Just Dance 2022 a 39.98 euro.

In offerta anche le console usate con PS4 Slim e Nintendo Switch a partire da 209.98 euro oppure PS4 Slim e Nintendo Switch Lite da 159.98 euro, ricordatevi che fino al 17 dicembre è attiva la supervalutazione sull'usato PlayStation, porta indietro la tua vecchia console PS4 Fat, Slim o PRO e ricevi fino a 200 euro cash.

Fino al 12 dicembre invece è possibile acquistare il Calendario dell'Avvento Funko di Harry Potter scontato del 40%, ancora disponibile il bundle natalizio di Nintendo con Switch Modello 2019, Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299,98 euro. Infine, Xbox Series S con contenuti digitali per Fortnite e Rocket League costa 299,98 euro, bundle disponibile fino ad esaurimento scorte.