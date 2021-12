Calendario dell'Avvento di GameStop: Demon's Souls e Returnal PS5 in sconto l'11 dicembre

Il Calendario dell'Avvento GameStop di sabato 11 dicembre è interamente dedicato al mondo PlayStation con focus particolare su giochi per PS5 venduti a prezzo scontato. Ecco le offerte di oggi valide fino alle 23:59, da prendere al volo prima che sia troppo tardi.

Iniziamo citando God of War PlayStation Hits per PS4 a 7.98 euro e continuiamo con una selezione di giochi per PS5: Demon's Souls e Ghost of Tsushima Director's Cut costano 39.98 euro l'uno mentre Returnal ha un prezzo di 49.98 euro infine troviamo l'headset wireless Atrix e-Series PRO Black a 40,98 euro.

Continuano poi le offerte speciali: fino a 12 dicembre PS4 Slim e Nintendo Switch usate a partire da 209.98 euro oppure PS4 Slim e Nintendo Switch Lite (usate) da 159,98 euro. Fino al 17 dicembre è attiva la supervalutazione sull'usato PlayStation: porta indietro la tua console e ricevi 150 euro per PS4 Fat o PS4 Slim e 200 euro per PS4 PRO.

Fino al 12 dicembre invece è possibile acquistare il Calendario dell'Avvento Funko di Harry Potter scontato del 40% oltre ad una selezione di gadget e merchandising scontati del 20% fino al 14 dicembre. Da GameStop è ancora disponibile il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299,98 euro.