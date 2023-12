Calendario dell'Avvento di GameStop: Dragon Ball e Naruto tra le promo di oggi 13 dicembre

Le offerte di oggi del Calendario dell'Avvento di GameStop faranno la felicità degli amanti dei giochi giapponesi e non solo, grazie a una serie di promo sui giochi targati Bandai Namco, e non solo. Una nuova occasione di risparmio in vista del Natale: ecco le promo del 13 dicembre 2023.

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop troviamo Captain Tsubasa Rise of New Champions a 9.98 euro e Dark Souls Trilogy a 24.98 euro, ottimo prezzo per una raccolta che include Dark Souls Remastered, Dark Souls II Scholar of the First Sin e Dark Souls III con tutti i DLC e le colonne sonore originali.

Dragon Ball Z Kakarot per PS4, PS5 e Xbox costa 16.98 euro, One Piece Pirate Warriors 4 è in sconto a 14.98 euro mentre GRID Legends costa ancora meno, solo 9,99 euro in versione PS4 e PS5. In offerta anche il recentissimo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Connections in vendita a 50,98 euro nelle versioni PS5, PS4, Xbox e Switch.

Si continua poi con le offerte sulle cuffie Turtle Beach: l'headset Force Recon 70 costa 19.98 euro, disponibile in vari modelli (per PlayStation e Xbox) e colori per accontentare i gusti di un pubblico sempre più esigente alla ricerca di accessori di alta qualità e con un design accattivante.