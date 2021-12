Calendario dell'Avvento di GameStop: una giornata con sconti e offerte Nintendo

Oggi il Calendario dell'Avvento di GameStop è interamente dedicato al mondo Nintendo, con tante offerte su videogiochi e accessori per Switch validi solamente lunedì 6 dicembre.

Tra le offerte attualmente in corso segnaliamo Pokemon Spada e Pokemon Scudo a 48.98 euro, The Legend of Zelda Skyward Sword HD a 48.98 euro e sconti sui controller: il PRO Controller Nintendo Switch costa 55.98 euro mentre le coppie di Joy-Con sono in vendita a 65.98 euro l'una, vari colori disponibili come Blu e Giallo, Viola e Arancione Neon, Rosa e Verde Neon, Giallo Neon e anche le Limited Edition come i controller Blu e Giallo Fortnite e i Joy-Con a tema The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Continuano poi le offerte bonus su vari prodotti tra cui il Calendario dell'Avvento Funko di Harry Potter scontato del 40% (fino al 12 dicembre), Nintendo Switch in bundle con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro invece di 367.98 euro. In vendita ora disponibile ora da GameStop il nuovo bundle Xbox Series S con Rocket League e Fortnite a 299,98 euro, infine potrete ottenere un buono sconto di 10 euro sull'applicazione delle pellicole Mobile Outfitters acquistando uno dei prodotti del Calendario dell'Avvento. E ricordatevi che fino al 17 dicembre è in corso la supervalutazione fino a 200 euro su PS4 e PS4 PRO.