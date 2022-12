Calendario dell'avvento GameStop, le offerte del 14 dicembre: c'è anche NFS Unbound

Ormai in pieno clima natalizio, è tempo di scoprire una nuova casella del Calendario dell'Avvento di GameStop, con la nota catena videoludica che propone tante offerte per la giornata di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022.

Protagonista degli sconti odierni è il mondo del racing game, tra videogiochi di corsa e volanti. Particolarmente interessante la promozione dedicata a Need for Speed: Unbound, esordito solamente da pochi giorni (trovate su Everyeye la nostra recensione di Need for Speed: Unbound). Accanto al mondo delle corse, trova però spazio anche l'eccellente It Takes Two, avventura cooperativa per due giocatori.



Di seguito, vi riportiamo tutte i dettagli sulle offerte attive da GameStop nel corso della giornata di oggi.

Videogiochi in sconto mercoledì 14 dicembre

F1 22 (PS4, Xbox One): scontato a 30,98 euro;

F1 22 (PC): scontato a 24,98 euro;

F1 22 (PS5, Xbox Series X): scontato a 39,98 euro;

Need for Speed: Unbound (PS5, Xbox Series X): scontato a 49,98 euro;

It Takes Two (PS4): scontato a 14,98 euro;

It Takes Two (Nintendo Switch): scontato a 25,98 euro;

Burnout Paradise Remastered (Nintendo Switch): scontato a 15,98 euro;

Need for Speed: Hot Pursuit - Remastered (Nintendo Switch): scontato a 15,98 euro;

Volanti e accessori in sconto mercoledì 14 dicembre

Set Gaming - WASDkeys GS-80: scontato a 19,98 euro;

Volante Hori - Racing Wheel APEX: scontato a 94,98 euro;

Volante Hori - Racing Wheel Overdrive: scontato a 94,98 euro;

Volante NITHO DRIVE PRO: scontato a 69,98 euro;

Come per ogni offerta del Calendario dell'Avvento, le promozioni segnalate resteranno attive solamente nel corso della giornata odierna. Sarà possibile usufruirne sia presso lo store online di GameStop sia presso i punti vendita della catena.