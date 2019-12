Calendario dell'Avvento GameStop: COD, FIFA e Pokémon tra gli sconti del 24 dicembre

Il Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione che ci accompagna fin dall'inizio del mese con offerte proposte a cadenza giornaliera, giunge oggi al suo termine. Scopriamo assieme tutte le offerte del 24 dicembre!

Per la Vigilia di Natale GameStop propone alcune delle migliori offerte dei giorni scorsi, assieme a un gradita aggiunta. Stiamo parlando di FIFA 20 a 37,98 euro, Pokémon Spada e Scudo a 49,98 euro e Ghost Recon Breakpoint a 29,98 euro, ai quali va ad aggiungersi Call of Duty Modern Warfare a 49,98 euro. Con le offerte sopra riportate, valide fino alle 23:59 di oggi 24 dicembre, il Calendario dell'Avvento giunge al termine, ma gli sconti sulle console proseguiranno ancora per qualche giorno.

PlayStation 4 da 500 GB potrà essere acquistata in negozio a 179,98 euro fino al 29 dicembre, mentre Nintendo Switch (nuovo modello con batteria migliorata) sarà offerta a 299,98 euro fino al 26 dicembre. Xbox One S 1TB con un gioco a scelta tra Fortnite, Gears of War 4, Battlefield 5, Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, PUBG, Anthem, Minecraft, Sea of Thieves e Halo Wars 2 sarà in sconto a 159,98 euro fino al 26 dicembre, mentre Xbox One S 1TB con un prodotto a scelta tra Gears 5, secondo controller, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Division 2, Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions e in edizione Fortnite Battle Royale Limited sarà scontata a 189,98 euro fino al 3 gennaio.



Lo stesso giorno terminerà anche l'offerta su Xbox One X 1TB, proposta a 299,98 euro con un gioco a scelta tra Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 5, The Division 2, Metro Trilogy, Shadow of the Tomb Raider, Gears 5, PUBG e nelle edizioni Hyperspace e Fallout 76 Robot White. Segnaliamo, infine, che l'offerta su PlayStation 4 Pro a 269,98 euro termina oggi 24 dicembre.