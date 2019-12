Calendario dell'Avvento di GameStop: le offerte di lunedì 9 dicembre

Dopo le Offerte dell'Immacolata di GameStop il Calendario dell'Avvento riprende anche oggi con nuovi sconti su giochi e console. Vediamo insieme le promozioni attive fino alle 23:59 di lunedì 9 dicembre.

Come di consueto sono quattro i giochi in vendita a prezzo scontato: GRiD a 29.98 euro (Ultimate Edition a 39.98 euro), Just Cause 4 a 14.98 euro (Gold Edition a 19.98 euro), DiRT Rally 2.0 a 14.98 euro (Deluxe Edition a 19.98 euro), MotoGP 19 a 39.98 euro e Wolfenstein Youngblood a 19,98 euro.

Fino a domani è inoltre possibile acquistare i Calendari dell'Avvento con il 30% di sconto sul prezzo di listino. Per quanto riguarda le console citiamo invece PlayStation 4 1TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War e The Last Of Us Remastered) a 229.99 euro, Xbox One X 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 319,98 euro e Nintendo Switch Modello 2019 con Mario Kart 8 Deluxe a 329,98 euro.

Anche oggi, infine, spazio alla newsletter di GameStop: "Abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"