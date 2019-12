Calendario dell'Avvento di GameStop: le offerte di mercoledì 11 dicembre

Anche oggi GameStop Italia propone nuovi giochi in sconto come parte del Calendario dell'Avvento, che riserva una serie di promozioni interessanti su una vasta gamma di titoli per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tra i giochi in vendita a prezzo scontato troviamo Code Vein a 39.98 euro, The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 19.98 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch a 49.98 euro e ancora Tekken 7 a 19.98 euro e Ace Combat 7 Skies Unknown a 29,98 euro. Da segnalare anche MXGP 2019 a 29.98 euro e la T-Shirt di FIFA 20 scontata del 40%, quest'ultima offerta è valida fino al 17 dicembre.

Continuano gli sconti sulle console con PS4 PRO 1 TB e Voucher Fortnite a 269.98 euro (solo in negozio), Xbox One X 1TB con gioco a 319.98 euro e PS4 Slim 500GB con Voucher Fortnite a 199,98 euro.

Infine prosegue la ricerca delle lettere che compongono il codice speciale per gli iscritti alla newsletter di GameStop: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"