Calendario dell'Avvento di GameStop: oggi tante sorprese per i fan di Sonic

Anche oggi, venerdì 15 dicembre, il Calendario dell'Avvento di GameStop riserva ben più di una sorpresa: cosa si nasconde dietro le caselle? Se siete fan dei giochi di Sonic, precipitatevi sul sito o nei negozi, le offerte sono valide fino alle 23:59, fino ad esaurimento scorte.

Il velocissimo Sonic Superstars è in sconto a 29.98 euro nei formati PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch, il platform 3D Sonic Frontiers costa ancora meno, solo 19.98 euro anche in questo caso nelle versioni Nintendo Switch, PS4, PS5 e console della famiglia Xbox.

Al super prezzo di 19.98 euro troviamo anche Sonic Origins Plus, raccolta che include ben sedici giochi tra cui Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, oltre a Sonic the Hedgehog (8-bit), Sonic the Hedgehog 2 (8-bit), Sonic Chaos, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine (8-bit), Sonic Drift, Sonic Spinball (8-bit), Sonic the Hedgehog Triple Trouble, Sonic Drift 2, Tails Skypatrol, Tails Adventure, Sonic Labyrinth e Sonic Blast.

Per Sonic Colours Ultimate bastano 14.98 euro, stesso prezzo per Team Sonic Racing, tutti e due i giochi sono disponibili su PS4, Xbox e Nintendo Switch. Infine, la custodia di Sonic per Nintendo Switch costa 19.98 euro e segnaliamo anche gli sconti sulle cuffie PDP Airlite disponibili in vari colori.