Calendario dell'Avvento di GameStop: oggi ci sono tante sorprese a partire da 9.98 euro

Siamo entrati nella settimana che anticipa il Natale e per la giornata di oggi (lunedì 18 dicembre) GameStop ha in serbo tante sorprese nella nuova casella del Calendario dell'Avvento, con giochi in sconto a partire da 9,98 euro.

Iniziamo a sollevare la casella del Calendario dell'Avvento di GameStop per scoprire Dead Island 2 Day One Edition a 29,98 euro nei formati PS4, PS5 e Xbox. Saints Row Day One Edition per PS4, Xbox e PS5 costa 17.98 euro e vi segnaliamo anche Metro Exodus Complete Edition a 19.98 euro e Metro Exodus per PS4 a 9,98 euro.

Passiamo poi a Sonic Superstars a 29.98 euro, spazio anche agli accessori: la Webcam Razer Kiyo X costa 64.98 euro, il microfono Razer Seiren V2 Pro è in vendita a 119.98 euro mentre l'headset Razer Kaira per Xbox è in promozione a 78,98 euro.

Infine gli appassionati di retrogaming potranno acquistare Atari GameStation PRO a 89.98 euro, ottima idea regalo per i nostalgici: questa retroconsole include una selezione di titoli classici tra cui Centipede, Asteroids, Pong, Breakout, Missibile Command, Warlods e tanti altri.

Tutte le promo di GameStop segnalate qui sopra sono valide solamente per la giornata di oggi, lunedì 18 dicembre, fino ad esaurimento scorte in negozio e online.