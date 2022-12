Calendario dell'Avvento di GameStop: Pokemon Scarlatto e Violetto tra gli sconti di oggi

Continuano le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, mancano poco più di dieci giorni a Natale e in questo freddo lunedì di metà dicembre, la catena propone una selezione di sconti e offerte suo giochi per Nintendo Switch.

Tanti giochi per Nintendo Switch a 49.98 euro l'uno tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Mario Strikers Battle League Football, Leggende Pokemon Arceus e anche i nuovissimi Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto.

The Legend of Zelda Breath of the Wild costa invece 59.98 euro invece di 70.98 euro, da segnalare anche l'offerta sul volante HORI di Mario kart con pedaliera, in promozione a 49,98 euro. Tutte le offerte di GameStop sono valide fino alle 23:59 di oggi, lunedì 12 dicembre, online e nei negozi fino ad esaurimento delle scorte disponibili sul sito o nei singoli punti vendita.

Una buona occasione per fare scorta di giochi Nintendo per Natale, ottima idea regalo per tutti i possessori di Nintendo Switch dal momento che tra i giochi in sconto troviamo anche titoli recenti come Pokemon Scarlatto e Violetto, oltre a produzioni molto amate come Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Leggende Pokemon Arceus, Mario Strikers Battle League Football e The Legend of Zelda Breath of the Wild.