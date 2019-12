Calendario della Avvento GameStop: Pokémon Spada e Scudo tra le offerte dell'Immacolata

Jingle Nerd, la promozione del Calendario dell'Avvento 2019 targata GameStop, prosegue anche oggi 8 dicembre. In occasione dell'Immacolata Concezione, la nota catena offre sconti su diversi giochi e prodotti di casa Nintendo. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

A risaltare sono senza dubbio le offerte sulle esclusive della casa di Kyoto di più recente pubblicazione: Luigi's Mansion 3 è proposto a 44,98 euro, mentre Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono offerti a 39,98 euro cadauno. Hyrule Warriors: Definitive Edition, invece, può essere acquistato a soli 19,98 euro. Sconti anche per i prodotti targati Nintendo Labo: Il Kit Veicoli, il Kit Robot e il Kit Variety sono in vendita a 14,98 euro l'uno. Tutte le offerte sopramenzionate sono attive sia online sul sito di GameStop sia nei punti di vendita della catena solo per oggi 8 dicembre. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima.

Continuano anche oggi le promozioni sui Calendari dell'Avvento Funko di Fortnite, Marvel ed Harry Potter, che fino al 10 dicembre saranno acquistabili a 27,99 euro l'uno, e gli sconti di Natale su PS4, Switch e Xbox One X. PlayStation 4 1TB in bundle con Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Last of Us Remastered e God of War è disponibile a 229,98 euro, il modello aggiornato di Nintendo Switch con batteria migliorata con Mario Kart 8 Deluxe è proposto a 329,98 euro, mentre Xbox One X 1 TB con un gioco a scelta tra Star Wars Jedi Fallen Order, Gears 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, The Division 2, Battlefield 5, PUBG e Fallout 76 a soli 319,99 euro.