Calendario dell'Avvento GameStop: gli sconti del 10 dicembre, c'è già Sonic Frontiers!

S'è rinnovata anche oggi la selezione del Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione che come ogni anno in tempo di feste ci tiene compagnia fino alla Vigilia di Natale offrendo ogni giorni sconti sempre nuovi. Andiamo alla scoperta di tutte le proposte di oggi 10 dicembre.

Quest'oggi il Calendario dell'Avvento propone in offerta anche delle console usate, come PlayStation 4 500 GB a 199,98 euro, Xbox One S a 179,98 e, soprattutto, Nintendo Switch a 209,98 euro. Ampia anche la selezione dei videogiochi, tra i quali spicca il recentissimo Sonic Frontiers, già a prezzo molto ridotto: l'ultimo gioco del riccio blu è offerto a soli 29,98 euro nelle versioni per PlayStation 4, PS5, Xbox Ono, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

E poi ancora: Dying Light 2 Stay Human a 29,98 euro per PS4, PS5 e Xbox, Persona 5 Royal a 29,98 euro per PlayStation 5, Xbox e Nintendo Switch, e Resident Evil Village a 29,98 euro per PlayStation 5, PS4 e Xbox. Per dovere di cronaca segnaliamo anche la presenza di due controller Turtle Beach cablati compatibili con Xbox One, ma per maggiori informazioni vi invitiamo a dirigervi sulla pagina dedicata alle offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, dove potete trovare tutte le informazioni sui prodotti di vostro interesse ed eventualmente potete anche procedere all'acquisto.