Calendario dell'Avvento GameStop: sconti su Death Stranding e PlayStation VR

Le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop di sabato 14 dicembre sono interamente dedicate all'universo PlayStation, con giochi e accessori in promozione, senza dimenticare il corposo sconto riservato a PlayStation VR.

Due i giochi in vendita a prezzo scontato: Astro Bot Rescue Mission costa 14.98 euro mentre Death Stranding ha un prezzo di 39,98 euro. Per acquistare il DualShock 4 (in bundle con il Voucher Fortnite) bastano invece 34,98 euro, le Cuffie Gold Wireless di Sony vengono vendute a 54,98 euro.

Infine, il pacchetto PlayStation VR con PlayStation Camera e PS VR Worlds è disponibile a 149.98 euro, indubbiamente un'ottima idea regalo (da fare... o ricevere) per Natale. Anche oggi continua l'offerta sulla T-Shirt di FIFA 20, scontata del 40%. Offerte anche su Nintendo Switch e Xbox One S:

Console in offerta da GameStop

Continua anche la ricerca del codice per gli iscritti alla newsletter di GameStopZing: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"