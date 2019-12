Calendario dell'Avvento di GameStop: sconti sui giochi della serie Assassin's Creed

Il Calendario dell'Avvento di GameStopZing Italia del 18 dicembre è interamente dedicato alla serie Assassin's Creed, con vari giochi della saga proposti a prezzo ridotto. Non mancano ovviamente gli sconti sulle console, ecco tutte le offerte della giornata odierna.

Tra i giochi in offerta troviamo Assassin's Creed The Ezio Collection a 14.98 euro, Assassin's Creed Origins a 19.98 euro, Assassin's Creed Chronicles a 9.98 euro e Assassin's Creed Rogue Remastered a 14,98 euro.E ancora, Funko Pop natalizi a prezzo ridotto del 40% fino e sconti sulle principali console, questi ultimi validi fino al 24 dicembre, giusto in tempo per gli ultimi regali di Natale.

GameStop sconti console

C'è ancora tempo inoltre per comporre il codice speciale riservato agli utenti iscritti alla newsletter GameStopZing: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"