Calendario dell'Avvento GameStop: tutti gli sconti del quarto giorno

Il Calendario dell'Avvento di GameStop è giunto al suo quarto giorno portando con sé tante nuove offerte sui videogiochi per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Scopriamo assieme tutte le promozione di domenica 4 dicembre.

Il pezzo forte della giornata è sicuramente il recente Mario + Rabbids: Sparks of Hope, gioco strategico a turni con protagonisti Mario, Luigi, Peach e i Rabbids uscito in esclusiva su Nintendo Switch nel mese di ottobre. In occasione della quarta giornata del Calendario dell'Avvento è proposto a 49,98 euro, con uno sconto di poco più di 10 euro rispetto al prezzo di listino di 60,98 euro. Decisamente appetitoso anche Immortals Fenyx Rising, per l'occasione offerto a soli 14,98 euro nelle sue versioni per PlayStation 5, PS4, Xbox e Nintendo Switch, anche nell'Edizione Shadowmaster esclusiva di GameStop che include anche il Pacchetto personaggio Ade: il dominatore dell'ombra.

Le altre offerte celebrano il gioco in multiplayer e il divertimento tra amici: Just Dance 2023 Edition è acquistabile a 34,98 euro per Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S, mentre Rainbow Six Extraction viene proposto ad appena 12,98 euro nelle versioni per PS4, PlayStation 5 e Xbox, anche nelle edizioni Deluxe e Guardian. Monopoly Madness, infine, è a 9,98 euro su PlayStation, Xbox e Switch.

Potete sbirciare con tranquillità la vetrina della giornata dirigendovi a questo indirizzo. Trovate anche delle cuffie per le tre principali console e la riproposizione di alcuni sconti dei giorni scorsi, come Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 24,98 euro, Spyro Reignited Trilogy a 24,98 euro, Call of Duty WWII a 16,98 euro e Call of Duty Black Ops 4 a 6,98 euro.