Calendario dell'Avvento di GameStop: tante sorprese a tema Final Fantasy il 16 dicembre

Ci avviciniamo sempre di più a Natale e per la giornata di oggi, sabato 16 dicembre, GameStop propone una nuova ondata di offerte nascoste sotto le caselle del Calendario dell'Avvento. E se amate Final Fantasy, non resterete delusi, garantito.

Iniziamo a scoprire le sorprese del Calendario dell'Avvento GameStop e troviamo... Final Fantasy 16, in super sconto a 39,98 euro. Si continua con Final Fantasy VII Remake Intergrade a 29,98 euro per PS5 a 19.98 euro per PS4, da segnalare anche Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a 19,98 euro e super offerta per Shadow of The Tomb Raider (PS4) in vendita a soli 8,89 euro.

La sezione di giochi in offerta per oggi si conclude con NieR Automata per PS4 a 14.98 euro, si passa poi agli accessori con il Controller Atrix con cavo per PS4 a 21.69 euro, disponibile nei colori grigio, rosso e blu. Il Kit Play And Charge Atrix per Xbox costa 14.69 euro, la basetta di ricarica Atrix per i DualSense è in vendita a 10,49 euro mentre gli auricolari con cavo Atrix costano solamente 2,09 euro.

Ma in offerta ci sono anche tanti altri accessori tra cui cuffie e protezioni per Nintendo Switch. Tutte le offerte sono valide online e in negozio fino alle 23:59 di oggi, sabato 16 dicembre e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.