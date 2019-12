Calendario dell'Avvento di GameStop: The Division 2 e Trials Rising a 12.98 euro!

Particolarmente ricco il Calendario dell'Avvento GameStop di giovedì 12 dicembre, incentrato sui giochi Ubisoft, con quattro titoli della casa francese in offerta insieme a RIDE 3 di Milestone. Di seguito, i prezzi dei singoli giochi in sconto.

Tom Clancy's The Division 2 e Trials Rising Gold Edition (quest'ultimo anche in versione Nintendo Switch) costano 12.98 euro l'uno, un prezzo davvero invitato in particolar modo per The Division 2, ad oggi il prezzo più basso mai registrato per il gioco Ubisoft. Ghost Recon Breakpoint costa invece 29.98 euro, infine Assassin's Creed Odyssey è in vendita a 24,98 euro.

RIDE 3 costa 29.98 euro inoltre prosegue fino al 17 dicembre l'offerta sulla T-Shirt di FIFA 20 scontata del 40% sul prezzo di listino. Anche le console sono in promozione per tutto il periodo natalizio:

Sconti Console GameStop



Da non dimenticare la ricerca del codice per gli iscritti alla newsletter: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"