Calendario dell'Avvento GameStopZing: Crash 4 e Resident Evil 3 tra le nuove offerte

Ultimi giorni del Calendario dell'Avvento GameStopZing, per la giornata di martedì 22 dicembre GSZ propone una nuova ondata di giochi in offerta, come di consueto in sconto solo per 24 ore. Ecco le migliori promozioni da non perdere!

Crash Bandicoot 4 costa 44.98 euro, sconti anche per NBA 2K21 (34.98 euro) e Tony Hawk' Pro Skater 1+2 a 29.98 euro, in offerta anche RIDE 4 di Milestone proposto a 39,98 euro. State cercando delle cuffie? In questo caso trovate in sconto l'headset Force Recon 70P di Turtle Beach proposto a 24,98 euro, stesso prezzo per i modelli Force Recon 70X e Recon 70.

Da segnalare anche l'offerta sulla Lenticural Edition di Resident Evil 3 a 29.98 euro, si tratta di una edizione esclusiva GameStopZing, non disponibile presso altri rivenditori. E ancora, sconti sui collezionabili, tra cui le figure della serie Ubisoft Heroes Collection, la tazza di Star Wars The Mandalorian, i Funko Pop! e i giochi da tavolo.

Vi ricordiamo che da GameStopZing trovate anche lo smartwatch Garming Instinct eSports Edition a 299.99 euro, un prodotto pensato per giocatori, streamer e pro player, capace di fornire importanti statistiche per migliorare le proprie performance in battaglia. Una bella occasione per farsi un regalo di Natale importante e di stile.