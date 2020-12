Calendario dell'Avvento GameStopZing: nuovi sconti, da Cyberpunk 2077a Demon's Souls PS5!

Ultima giornata di offerte per il Calendario dell'Avvento di GameStopZing, con l'iniziativa che si conclude con interessanti offerte dedicate a grandi e recenti titoli.

L'ultima tornata di sconti coinvolge infatti alcune delle produzioni più attese del 2020, tra l'epopea di Night City firmata da CD Projekt RED al rifacimento del Demon's Souls di From Software. Il remake per PlayStation 5 sviluppato da Bluepoint Games e Japan Studio è proposto a 69,98 euro, per un nuovo viaggio tra le lande di Boletaria. Spazio anche, come detto, all'RPG ambientato tra i vicoli di Night City, con Cyberpunk 2077 in sconto a 59,98 euro.

Oltre alla riproposizione di Demon's Souls, GameStopZing mette in sconto anche il remake di Final Fantasy VII, in offerta a 39,98 euro. In promozione anche Watch Dogs: Legion, terzo capitolo della serie Ubisoft, nel quale è possibile giocare nei panni di ogni NPC presente nel mondo di gioco. Nell'ambito del Calendario dell'Avvento, a Resistance Edition è proposta a 34,98 euro. Per gli appassionati che hanno effettuato il passaggio alla nuova generazione di console, segnaliamo anche Sackboy: Una Grande Avventura per PlayStation 5, in sconto a 59,98 euro. Infine, in sconto anche Marvel's Spider-Man: Ultimate Edition, sempre per PS5, che propone la versione rimasterizzata di Marvel's Spiderm-Man e il nuovo Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 69,98 euro.