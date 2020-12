Calendario dell'Avvento GameStopZing: DOOM Eternal e Avengers tra i nuovi sconti

Non si ferma il Calendario dell'Avvento di GameStopZing, promozione che ci terrà compagnia fino alla Vigilia di Natale con offerte sempre nuove su videogiochi, accessori e merchandising. Andiamo alla scoperte degli sconti di oggi domenica 6 dicembre.

Per la giornata odierna GameStopZing ha aggiunto altri grandi giochi del 2020 alla promozione. Spicca innanzitutto DOOM Eternal, uno dei migliori sparatutto di questa generazione, proposto al prezzo scontato di 17,98 euro per PlayStation 4, Xbox One e PC. Importante taglio anche per il più recente Marvel's Avengers, offerto a 37,98 euro per PS4, Xbox One e PC. Non è ancora finita qui! Le novità di oggi sono piuttosto numerose, e comprendono anche Grid (PS4 e Xbox One) a 14,98 euro, Life is Strange 2 (PS4, Xbox One e PC) a 14,98 euro e il Controller NACON Revolution Unlimited V3 per PlayStation 4 a 129,98 euro!

Tutte le offerte sopramenzionate saranno valide fino alle 23:59 di mercoledì 9 dicembre. Intanto, cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora qualche ora di tempo per approfittare degli sconti del Calendario dell'Avvento di ieri 5 dicembre, tra i quali spiccano The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima a 29,99 euro l'uno.