Calendario dell'Avvento, GameStopZing a tutto LEGO: tra Star Wars e Marvel

Nel percorso di avvicinamento al Natale, prosegue l'appuntamento con il Calendario dell'Avvento di GameStop, con nuovi sconti e promozioni dedicati ai videogiocatori.

Le iniziative della giornata odierna - mercoledì 16 dicembre - vedono l'universo LEGO come assoluto protagonista, con i videogiochi a tema mattoncini proposti a prezzo ridotto. Nelle molteplici declinazioni che caratterizzano i giocattoli originari della Danimarca, sono molti i franchise coinvolti nelle promozioni, che spaziano tra Star Wars e il mondo Marvel. Si parte ad esempio con LEGO Marvel Super Heroes 2 per PS4, proposto a 14,69 euro, mentre i supereroi della Casa delle Idee trovano spazio in LEGO Marvel Super Heroes 2 per Nintendo Switch è scontato a 21,69 euro.

Non manca ovviamente all'appello nemmeno la Galassia Lontana Lontana, con le avventure della nuova trilogia. Rey, Finn, Poe Dameron e BB-8 attendono gl appassionati di Guerre Stellari in LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza in vendita a 10,49 euro, per rivivere le vicende dela pellicola cinematografica. Si segnala inoltre LEGO Worlds per Nintendo Switch e PlayStation 4, rispettivamente al prezzo di 21,69 euro e 10,49 euro. Disponibile inoltre LEGO Ninjago Il Film Videogame, proposto a 21,69 euro nella sua versione Nintendo Switch. Disponibile infine anche LEGO City Undercover per PlayStation 4, al prezzo scontato di 10,49 euro.