Calendario dell'Avvento GameStopZing e Nintendo Switch: Pokémon e Zelda tra gli sconti

Prosegue l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di GameStopZing, con sconti e promozioni dedicati all'universo videoludico pronti ad alternarsi ogni 24 ore.

Tra i saldi invernali e natalizi a disposizione del pubblico in data giovedì 17 dicembre, troviamo un'attenzione particolare per i giochi disponibili su Nintendo Switch. I giocatori in possesso della console ibrida o che hanno in programma di posizionare l'hardware sotto l'albero possono trovare diverse grandi esclusive disponibili a prezzo scontato. Tra queste ultime, impossibile ovviamente non citare The Legend of Zelda: Breath of the Wild, declinazione open world dell'immortale immaginario di Hyrule. L'ultima avventura di Link, che ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch sul mercato, è proposta in sconto a 59,98 euro anziché 70,98 euro.

Spazio poi alle creature tascabili di casa Game Freak, con Pokémon Spada in vendita a 49,98 euro anziché 60,98 euro. Dalle lande della Regione di Galar, ci si sposta agli stage di una delle serie Nintendo più apprezzate dal pubblico. Tra i giochi in promozione presenti all'appello troviamo infatti anche il vastissimo roster di combattenti disponibile in Super Smash Bros Ultimate, con il picchiaduro proposto a 59,98 euro anziché 70,98 euro. Per i giocatori che puntano a sfruttare le caratteristiche peculiari della console ibrida per portarla sempre con sé, segnaliamo inoltre la custodia Nintendo Switch a tema Mario Kart, proposta a 19,98 euro.