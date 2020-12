Calendario dell'Avvento GameStopZing, nuovi sconti: da Captain Tsubasa a Batman e Fortnite

Entrati ufficialmente nella settimana di Natale, prosegue l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di GameStopZing, con la nota catena che propone sconti e promozioni dedicate ai videogiocatori.

Non fa eccezione la giornata di sabato 21 dicembre, che porta con sé una nuova selezione di saldi che vede protagoniste diverse produzioni. Tra queste ultime, segnaliamo in particolare Captain Tsubasa: Rise of New Champions, con l'avventura calcistica dedicata a Holly & Benji proposta a 39,98 euro. Oltre allo sportivo arcade, spazio anche ad esperienze simulative, con le due ruote di RIDE 4 - sviluppato dall'italiana Milestone - pronte a sfrecciare al prezzo di 39,98 euro.

I giocatori amanti dei mattoncini LEGO possono invece dedicarsi a LEGO Marvel Super Heroes 2, proposto per l'occasione a 19,98 euro. Tra le offerte di sabato 21 dicembre non trovano spazio soltanto gli eroi di casa Marvel, ma anche i rappresentanti dell'universo fumettistico di casa DC. In particolare, protagonista assoluto è l'immaginario del Cavaliere Oscuro, con diversi titoli scontati che lo vedono al centro della scena. Segnaliamo Batman: Arkham Knight a 12,98 euro e Batman: Return to Arkham HD Collection a 12,98 euro. Infine, disponibile anche il bundle Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo, anche questo dedicato al mondo di Batman, in sconto a 19,98 euro.