Calendario dell'Avvento GameStopZing: le offerte dell'8 dicembre, c'è anche AC Valhalla

In questa giornata festiva il Calendario dell'Avvento di GameStopZing propone tantissimi prodotti in offerta tra cui videogiochi, console e accessori. E c'è anche Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition, disponibile in esclusiva da GSZ.

Tra le sorprese di martedì 8 dicembre troviamo Ghost Recon Breakpoint Aurora Edition a 9.98 euro, Luigi's Mansion 3 a 49.98 euro e Mario + Rabbids Kingdom Battle a 19.98 euro e il pezzo forte Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition a 49.98 euro, si tratta di una edizione esclusiva per GameStopZing che include oltre al gioco il Pacchetto Nave Lunga del Berserker, la skin Corvo e un set di Rune. In offerta anche Just Dance 2021 per Nintendo Switch a 40.98 euro e ancora promozioni su Life is Strange 2, Marvel's Avengers, GRID, DOOM Eternal, Animal Crossing New Horizons e tantissimi altri giochi per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Proseguono anche le offerte sulle console con Nintendo Switch Lite a 199.98 euro acquistando in bundle un gioco del valore di almeno 59.98 euro, sconti anche su PS4 Slim usata e PlayStation 4 PRO con due giochi a 399,99 euro. Il Calendario dell'Avvento GSZ proseguirà fino al 24 dicembre con novità giornaliere e nuovi sconti su videogiochi, console, accessori, statuine, giochi da tavolo e tantissimi altri prodotti in offerta per i regali di Natale 2020.