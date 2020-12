Calendario dell'Avvento GameStopZing: Resident Evil 3 e PES 2021 tra le nuove offerte

Continuano le promozioni legate al Calendario dell'Avvento di GameStopZing, tra le nuove offerte di martedì 15 dicembre troviamo Resident Evil 3, eFootball PES 2021 e tantissimi altri giochi e accessori.

eFootball PES 2021 Season Update costa 29.98 euro mentre Assetto Corsa è in vendita a soli 9.98 euro, da segnalare anche Resident Evil 3 Lenticular Edition a 34.98 euro, si tratta una edizione esclusiva per GameStopZing e non disponibile presso altri rivenditori. Control costa 19.98 euro, sconti anche sulle maglie di FIFA 21 (varie taglie disponibili) e sul mouse gaming Trust GXT 108 a 12,98 euro.

In offerta anche varie edizioni di Monopoly come quelle dedicate a Fortnite, Stranger Things, Pac-Man, Dragon Ball Super, Rick & Morty e la versione speciale celebrativa per gli 85 anni del celebre gioco da tavolo. Tutte le promozioni del Calendario dell'Avvento GameStopZing riportate qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi (martedì 15 dicembre) gli sconti andranno avanti fino al 24 dicembre con nuove offerte quotidiane su videogiochi, console, accessori, magliette, Funko Pop!, gadget, giochi da tavolo, statuine e tantissimi altri prodotti dedicati alle serie più amate e famose.