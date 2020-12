Calendario dell'Avvento di GameStopZing: gli sconti di martedì primo dicembre

Si intitola Happy Holispace ed è il nuovo Calendario dell'Avvento di GameStopZing, una tradizione che anche quest'anno si rinnova con sconti e offerte su tantissimi prodotti. Ogni giorno una sorpresa, dall'1 al 24 dicembre: ecco cosa ci aspetta nella prima giornata!

La giornata del primo dicembre è decisamente ricca e presenta tantissimi giochi e accessori in offerta per Natale, tra i tanti citiamo Rainbow Six Siege a 9,98 euro e The Crew 2 Deluxe Edition (esclusiva GameStopZing) a 14.98 euro senza dimenticare Assassin's Creed Odyssey e Far Cry 5 a 14.98 euro l'uno.

In offerta a 41.99 euro anche i Calendari dell'Avvento Funko di Dragon Ball Z, Harry Potter e Nightmare Before Christmas, in chiusura vi segnaliamo le cuffie Headset AtPlay Lite Series e PRO Series a rispettivamente 24.90 euro e 14,98 euro.

Questo è solamente il primo giorno del Calendario dell'Avvento di GameStopZing, quotidianamente vi segnaleremo tutti gli sconti fino al 24 dicembre, dunque continuate a seguirci anche sul canale Telegram Everyeye sconti e offerte (no spam). Il consiglio è sempre lo stesso, tenete a portata di mano la carta di credito e preparatevi a fare acquisti, i prodotti resteranno disponibili solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili online e nei singoli punti vendita.