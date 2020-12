Calendario dell'Avvento GameStopZing: da Star Wars Squadrons a FIFA 21, i nuovi sconti

Anche la giornata di venerdì 18 dicembre porta con sé nuove promozioni legate al Calendario dell'Avvento di GameStopZing, con l'iniziativa pronta a protrarsi sino alla vigilia di Natale.

Nel percorso di avvicinamento al 25 dicembre, i nuovi sconti vedono protagonisti i titoli sportivi, con offerte che spaziano dal mondo dei motori a quello calcistico, ai quali si affiancano alcune sortite negli universi di Star Wars e Kingdom Hearts. Partiamo quindi con il segnalare FIFA 21 in sconto a 34,98 euro, sia nella versione PlayStation 4 sia Xbox One, che includono la possibilità di procedere gratuitamente all'upgrade next gen su PS5 e Xbox Series S|X. In promozione anche la versione Nintendo Switch del simulatore calcistico, con FIFA 21 Legacy Edition a 34,98 euro.



Non manca all'appello il mondo dei motori, con F1 2020 proposto a 34,98 euro, mentre i circuiti off road di DiRT 5 sono in sconto a 39,98 euro. In promozione anche Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, al prezzo di 24,98 euro. La rassegna dei titoli sportivi si chiude infine con un occhio di riguardo per le arti marziali miste, con UFC 4 a 34,98 euro.



Come detto, però, ai giochi afferenti al genere sportivo si affiancano ulteriori produzioni. Tra queste ultime spicca Kingdom Hearts 3, con l'ultimo capitolo della saga Square Enix in offerta a 14,98 euro. Da segnalare infine anche Star Wars: Squadrons a 24,98 euro.