Calendario dell'Avvento GameStopZing: anche The Witcher 3 tra le nuove offerte

Secondo giorno del Calendario dell'Avvento di GameStopZing con tanti nuovi giochi e accessori in offerta in attesa del Natale. Le nuove promozioni sono valide per tutta la giornata, fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 2 dicembre.

Tra le nuove offerte GameStopZing troviamo Fast & Furious Crossroads a 19.98 euro, Project CARS 3 a 39.98 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 19.98 euro (include, oltre al gioco completo, anche le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine), l'Headset LucidSound LS10P Wired (colore nero) a 39.98 euro e Transformers Battlegrounds a 29,98 euro. Infine, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch costa 39,98 euro invece di 60,98 euro.

Continuano le promozioni sui Calendari dell'Avvento Funko dedicati a Dragon Ball Z, Nightmare Before Christmas e Harry Potter, in vendita a 35,99 euro l'uno. Una bella occasione per acquistare videogiochi e accessori a prezzo ridotto, GameStopZing propone ogni giorno nuove offerte, fino al 24 dicembre, ultimo giorno delle offerte di Natale.

Quotidianamente vi segnaleremo su queste pagine tutti gli sconti del Calendario dell'Avvento GameStopZing, dunque continuate a seguirci anche sul canale Telegram Everyeye sconti e offerte (no spam) per essere sempre aggiornati nell'esatto momento in cui le promozioni andranno online sul sito.