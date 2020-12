Calendario dell'Avvento GSZ: sconti su Doom Eternal, Final Fantasy 7 e Watch Dogs Legion

Penultimo giorno di offerte del Calendario dell'Avvento GameStopZing, la giornata del 23 dicembre è davvero molto ricca e presenta importanti sconti su giochi di enorme successo per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Iniziamo segnalando Final Fantasy VII Remake a 39.98 euro, Watch Dogs Legion Resistance Edition a 34.98 euro, DOOM Eternal a 19.98 euro e Marvel's Avengers a 34.98 euro. In sconto anche gli headset di Turtle Beach tra cui il Recon 50 a 19.98 euro, stesso prezzo per il Recon 50X, tra gli altri giochi in offerta citiamo Team Sonic Racing a 19.98 euro e Yakuza Like A Dragon Day One Edition a 39.98 euro.

Si prosegue poi con gli sconti sulle maglie di FIFA 21, le figure Ubisoft di Rainbow Six Siege e Assassin's Creed Valhalla, i giochi da tavolo (dal Monopoly di Fortnite a Monopoly Stranger Things) passando per i gadget di Star Wars (dalle tazze ai tappetini) ed i Funko Pop! più ambiti, anche in versione natalizia a tiratura limitata. Avete tempo fino alle 23:59 di oggi per approfittare di queste offerte, la giornata di domani vedrà la conclusione del Calendario dell'Avvento GameStopZing con gli ultimi sconti del Natale 2020.