Calendario dell'Avvento a tutto Nintendo: Switch e giochi in offerta il 19 dicembre

Il Calendario dell'Avvento di GameStop prosegue oggi 19 dicembre con un bel mucchietto di offerte tutte dedicate a Nintendo Switch e ai suoi videogiochi. Scopriamo assieme tutti gli sconti a disposizione.

Solo per oggi 19 dicembre, potete acquistare Nintendo Switch con 3 mesi di Switch Online e un Kit AtPlay al prezzo promozionale di 299,98 euro. La console è disponibile nei colori grigio e blu/rosso neon, mentre il kit include un custodia protettiva, le cuffie In-Ear, una pellicola anti-graffio e un panno per rimuovere impronte e macchie. GameStop avverte che il bundle è soggetto ad esaurimento scorte. Assieme alla console ibrida potete acquistare anche diversi giochi in sconto, come Animal Crossing: New Horizons a 49,98 euro, Pokémon Diamante Lucente a 46,98 euro, Pokémon Perla Splendente a 46,98 euro, Metroid Dread a 46,98 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 46,98 euro e Mario Party Superstars a 46,98 euro.

Potete approfittare delle offerte del Calendario dell'Avvento del 19 dicembre dirigendovi a questo indirizzo. Sono ancora attive anche le offerte di ieri 18 dicembre, tutte dedicate ai giocatori PlayStation. Parliamo di The Last of Us Part 2 a 14,98 euro, Death Stranding: Director's Cut a 29,98 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 49,98 euro, Returnal a 48,98 euro e le Cuffie Pulse 3D per PlayStation 5 al prezzo promozionale di 79,98 euro, sia nella versione nera sia in quella bianca.