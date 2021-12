Calendario dell'Avvento: Nintendo Switch Lite e Zelda in sconto il 12 dicembre

Si rinnova anche oggi 12 dicembre il Calendario dell'Avvento di GameStop, che ci sta accompagnando giorno dopo giorno verso la Vigilia di Natale proponendo offerte sempre nuove su console e videogiochi. Oggi la protagonista indiscussa è Nintendo Switch Lite!

Oggi 12 dicembre il Calendario dell'Avvento permette di acquistare Nintendo Switch Lite al prezzo scontato di 199,98 euro, anziché 219,98 euro. La selezione in offerte comprende tutti i colori della console portatile, ossia blu, turchese, giallo, grigio, corallo e persino l'edizione speciale dedicata ai fan di tutti i Pokémon, la Dialga & Palkia Edition.

Coloro che già posseggono Lite o un'altra console della famiglia Switch possono invece consolarsi con gli sconti sui videogiochi. Ci sono The Legend of Zelda Skyward Sword HD a 48,98 euro, The Legend of Zelda Breath of the Wild a 58,98 euro, Big Brain Academy a 24,98 euro e 51 Worldwide Games a 28,98 euro. A proposito di Zelda, i fan più nostalgici possono anche comprare il Game & Watch: The Legend of Zelda a 39,98 euro anziché 50,98 euro.

Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse approfittatene subito dirigendovi a questo indirizzo, dal momento che gli sconti hanno durata limitata. Sulla pagina del Calendario dell'Avvento ci sono anche gli sconti di ieri, attivi ancora per poche ore: parliamo di God of War a 7,98 euro, Demon's Souls Remake a 39,98 euro, Returnal a 49,98 euro e Ghost of Tsushima Director's Cut a 39,98 euro.