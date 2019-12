Calendario dell'Avvento PlayStation: la sorpresa del 9 dicembre è legata a PS Plus

Nuovo casella del Calendario dell'Avvento targato PlayStation che per la giornata di oggi presenta un suggerimento per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, invitandoli a scaricare i due giochi gratis di dicembre 2019.

"Nelle piazze italiane stanno per tornare le immancabili piste di pattinaggio. I veri gamer, però, non si accontentano: sanno che questo mese, con #PSPLUS, potranno scaricare due giochi davvero adrenalinici! #Natale"

I due giochi PS4 gratis di dicembre per gli abbonati PlayStation Plus sono Titanfall 2 e Monster Energy Supercross The Official Videogame. Seguirete l'indicazione del Calendario dell'Avvento PlayStation? I due giochi sono già disponibili per il download sul PlayStation Store! In questi giorni Sony sta anche regalando un tema PS4 di Natale ad alcuni selezionati giocatori, i quali riceveranno una email con il codice per riscattare il tema all'indirizzo associato al proprio account PSN.

Infine, ricordiamo che ancora per pochissime ore sono attive le Offerte Lampo di Natale sul PlayStation Store con sconti su tanti giochi PlayStation 4, tra cui Death Stranding, Tekken 7 (in vendita al super prezzo di 9.99 euro), Need for Speed Heat, Hitman 2 e RAGE 2, solamente per citarne alcuni. Avete già dato una occhiata agli sconti di Natale su PS4, PS4 PRO e PlayStation VR? Tante offerte vi aspettano fino al 24 dicembre presso i principali rivenditori italiani.