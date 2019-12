Calendario dell'Avvento PS4: Horizon Zero Dawn è il protagonista di oggi

Continua ad aggiornarsi giorno dopo giorno il Calendario dell'Avvento 2019 di PlayStation, il quale propone ai giocatori un semplice obiettivo da completare in uno specifico gioco ogni ventiquattro ore.

A fare fa protagonista nella giornata di oggi, 18 dicembre 2019, è Horizon: Zero Dawn, il titolo con protagonista la bella Aloy e che si appresta ad arrivare anche nel catalogo di PlayStation Now, servizio grazie al quale potranno giocarlo in streaming anche gli utenti PC.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato da Sony PlayStation sui principali canali social:

"Pensiamo sempre alle renne come i docili animali che trainano la slitta di Babbo Natale. Un gamer sa che se diventassero animali meccanici, il vero regalo sarebbe la sopravvivenza!"

L'obiettivo di oggi è quindi quello di completare due diverse missioni secondarie nell'area della mappa che prende il nome di Meridiana, all'interno della quale si aggirano al solito le mostruose creature robotiche.

A questo punto non resta altro da fare che lasciarvi al brevissimo video che annuncia la missione del giorno del Calendario dell'Avvento PlayStation 2019.

Sapevate che secondo Schreier non è da escludere l'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC?