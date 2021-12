Calendario dell'Avvento: The Last of Us 2 e Cuffie Pulse 3D PS5 in offerta il 28 dicembre

Il Calendario dell'Avvento di GameStop è ancora ben lungi dal potersi definire concluso e anche oggi 18 dicembre si è rinnovato portando con sé tantissime nuove offerte imperdibili. Oggi faranno la gioia dei giocatori PlayStation 4 e PS5!

Le offerte PlayStation di oggi 18 dicembre partono da The Last of Us Part 2 per PS4, che viene proposto a 14,98 euro anziché 19,99 euro, e proseguono con diversi giochi per PS5, ossia Death Stranding: Director's Cut a 29,98 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 49,98 euro, e Returnal a 48,98 euro. Non solo videogiochi: il Calendario dell'Avvento offre anche le Cuffie Pulse 3D per PlayStation 5 al prezzo promozionale di 79,98 euro, sia nella versione nera sia in quella bianca.

Nel caso ve li foste persi ieri, avete ancora una giornata di tempo per approfittare degli sconti del Calendario dell'Avvento del 17 dicembre. Parliamo di Far Cry 6 Yara Edition Esclusiva GameStop per PS4, PlayStation 5 e Xbox a 39,98 euro, Riders Republic per PS4, PS5 e Xbox a 34,98 euro, Immortals Fenyx Rising per Switch a 27,98 euro, Immortals Fenyx Rising Shadowmaster Edition Esclusiva GameStop per PS4, PlayStation 5 e Xbox a 22,98 euro, e Watch Dogs Legion Resistance Edition Esclusiva GameStop per PS4, PS5 e Xbox a 22,98 euro.