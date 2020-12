Calendario dell'Avvento: The Last of Us Part 2 e non solo tra gli sconti di GameStopZing

Il calendario dell'Avvento di GameStop, promozione che ogni anno in questo periodo ci tiene compagnia fino alla Vigilia di Natale con offerte giornaliere sempre nuove, si è rinnovata anche oggi 12 dicembre. Gli sconti odierni faranno la felicità dei giocatori PlayStation.

Anche oggi, innanzitutto, viene proposto The Last of Us Part 2 a 29,98 euro, un prezzo davvero invitante per il fresco vincitore del premio Gioco dell'Anno ai Game Awards 2020. Spazio anche per Death Stranding a soli 14,98 euro, Nioh 2 a 29,98 euro e per il Controller NACON Revolution Unlimited V3, che per l'occasione viene venduto a 129,98 euro. Tutte e quattro le offerte rimarranno attive fino al 14 dicembre, e non è detto che verranno rinnovate. Se siete interessati, approfittatene il prima possibile!

Intanto, proseguono le offerte dei giorni scorsi: oggi è l'ultima occasione per comprare Star Wars Squadrons a 19,98 euro, FIFA 21 a 34,98 euro e Need For Speed Hot Pursuit Remastered a 19,98 euro. Domani 13 dicembre scadono invece Watch Dogs Legion Resistance Edition esclusiva GameStopZing a 39,98 euro e Plants VS Zombies: Battle For Neighborville a 4,98 euro.